Sucesos

Hombre usó destornillador para agredir a su pareja e hirió a una bebé de nueve meses; tribunal dicta condena

El Tribunal Penal condenó a un hombre de apellidos Sánchez Angulo por herir con un destornillador a una bebé de nueve meses durante una agresión.

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Por Yucsiany Salazar
Sánchez permanecerá en prisión preventiva mientras la condena queda en firme. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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