Hombre usó destornillador para agredir a su pareja e hirió a una bebé de nueve meses; tribunal dicta condena

Sánchez permanecerá en prisión preventiva mientras la condena queda en firme. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.

Un hombre de apellidos Sánchez Angulo usó un destornillador con la intención de agredir a su pareja, pero una bebé de nueve meses resultó herida. Por estos hechos, el Tribunal Penal de Santa Cruz lo condenó a 15 años de prisión.

Según informó el Ministerio Público, Sánchez fue declarado culpable de los delitos de tentativa de homicidio y maltrato.

Los hechos ocurrieron el 3 de abril de 2021 en Sardinal de Guanacaste. Ese día, Sánchez mantenía una discusión con su compañera sentimental y la agredió físicamente.

“El despacho acreditó que el hombre tomó un destornillador con la intensión de agredir a la ofendida, sin embargo, la hermana de esta logró que no ocurriera“, indicó la Fiscalía.

En ese momento, Sánchez lanzó una estocada contra su cuñada, pero el arma blanca impactó a la menor de edad, quien se encontraba en brazos de la mujer.

Debido a la gravedad de la lesión, la bebé tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico.

Mientas la sentencia queda en firme, Sánchez cumplirá prisión preventiva.