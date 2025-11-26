Hombre se atrincheró en una piñera y abrió fuego contra oficiales de Fuerza Pública en Pococí

Un hombre fue detenido luego de que disparó contra la policía en la Claudia, en Pococí.

La madrugada de este miércoles, atrincherado en una piñera, un hombre abrió fuego contra agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y oficiales de la Fuerza Pública. El ataque ocurrió en un sitio conocido como la Claudia, en Roxana de Pococí.

El intercambio armado se produjo durante dos allanamientos que la Unidad de Crimen Organizado del OIJ ejecutaba en la zona. Una de las diligencias se llevó a cabo en el Humo y la otra en la localidad del Congo.

Cuando las autoridades llegaron a el Congo, frente a una de las estructuras que se disponían a allanar, un hombre abordó una motocicleta y huyó del sitio a gran velocidad.

Los oficiales lo persiguieron hasta la Claudia, donde el hombre estacionó la motocicleta e ingresó a una vivienda. El sujeto, cuya identidad aún no se conoce, huyó por la parte trasera de la casa hacia una piñera y, desde ahí, aparentemente se atrincheró y disparó contra los oficiales cuando estos ingresaron a la vivienda.

Tras un operativo, se logró la detención del sospechoso y nadie resultó herido.

En apariencia, la casa a la que ingresó el ahora aprehendido funcionaba como un búnker de drogas. En su interior, las autoridades hallaron una gran cantidad de estupefacientes.