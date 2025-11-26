Sucesos

Hombre se atrincheró en una piñera y abrió fuego contra oficiales de Fuerza Pública en Pococí

El hombre disparó desde una piñera en la Claudia

Por Natalia Vargas y Reiner Montero, corresponsal
Un hombre fue detenido luego de que disparó contra la policía en la Claudia, en Pococí.
Un hombre fue detenido luego de que disparó contra la policía en la Claudia, en Pococí. (Reiner Montero/Corresponsal)







