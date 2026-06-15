Hombre sale de su casa tras escuchar daños a su vehículo y termina asesinado en León XIII de Tibás

Agentes judiciales localizaron al menos 16 indicios balísticos en la escena del homicidio ocurrido la noche del domingo en León XIII de Tibás.

Un hombre de 56 años murió la noche de este domingo luego de ser atacado a balazos en León XIII de Tibás, en San José.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Aguilar.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba dentro de su casa cuando aparentemente se percató de que estaban causando daños a su vehículo.

Por esta razón salió de la vivienda y, minutos después, mientras permanecía en la vía pública, habría sido abordado por dos sujetos en motocicleta.

Según la versión que manejan los investigadores, el acompañante descendió de la moto, se acercó a Aguilar y le disparó en varias ocasiones con un arma de fuego.

La emergencia fue reportada a las 11:21 p. m. Personal de la Cruz Roja trasladó al hombre a un centro médico con una herida de bala en la axila.

Sin embargo, según el OIJ, minutos después de ingresar al recinto médico falleció.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ realizaron el procesamiento de la escena, donde localizaron al menos 16 casquillos de bala, que serán analizados.

De momento, las autoridades no han informado sobre las razones del homicidio ni si hay personas detenidas.