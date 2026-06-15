Sucesos

Hombre sale de su casa tras escuchar daños a su vehículo y termina asesinado en León XIII de Tibás

Víctima fue atacada a balazos por dos sujetos que viajaban en moto, según la versión preliminar del OIJ

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Por Cristian Mora
03/02/2026/ un triple homicidio se registró en la Carbonera Paso Ancho / foto John Durán
Agentes judiciales localizaron al menos 16 indicios balísticos en la escena del homicidio ocurrido la noche del domingo en León XIII de Tibás. (JOHN DURAN/John Durán)







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León XIII de TibásHomicidio
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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