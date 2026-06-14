Crímenes

Hombre asesinado a balazos en el corredor de su vivienda

El OIJ confirmó que la víctima permanecía en el corredor de la vivienda cuando varios sujetos arribaron al sitio y dispararon contra ella

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Por Arianna Villalobos Solís
15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
El OIJ investiga el homicidio de un hombre de 38 años, quien falleció tras ser atacado a balazos en el corredor de una vivienda en Tejarcillos, Alajuelita. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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