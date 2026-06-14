Hombre asesinado a balazos en el corredor de su vivienda

El OIJ investiga el homicidio de un hombre de 38 años, quien falleció tras ser atacado a balazos en el corredor de una vivienda en Tejarcillos, Alajuelita.

Un hombre de 38 años, de apellido apellido Ríos, fue asesinado la noche de este sábado mientras se encontraba en el corredor de una vivienda en barrio Tejarcillos, en San Felipe de Alajuelita.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho fue reportado poco después de las 8 p. m. y lo atendieron agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios en San José.

Al llegar al lugar, las autoridades determinaron que la víctima presentaba impactos de bala en el rostro, el cuello, el abdomen y la pierna izquierda.

De acuerdo con la versión preliminar, Ríos permanecía en el corredor de la vivienda cuando varios sujetos arribaron al sitio y, en apariencia, sin mediar palabra, le dispararon en reiteradas ocasiones antes de huir.

El hombre falleció en la escena, por lo que los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado a la Morgue Judicial.

Además, en el lugar se recolectaron diversos indicios balísticos, los cuales fueron remitidos a los laboratorios forenses para su respectivo análisis.