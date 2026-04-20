Sucesos

Hombre queda atrapado en túnel de una mina en Guanacaste: lo escucharon pedir ayuda

Bomberos y Cruz Roja rescataron a un hombre que cayó en un pozo utilizado como una mina. Fue trasladado crítico al centro médico.

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Por Yucsiany Salazar
Personal de Bomberos de Costa Rica y Cruz Roja durante las labores de rescate del niño que cayó en un pozo en Pocosol de San Caarlos. Fotografía:
La víctima quedó atrapada en un túnel de aproximadamente 25 metros de profundidad. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja Costarricense/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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