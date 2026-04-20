Hombre queda atrapado en túnel de una mina en Guanacaste: lo escucharon pedir ayuda

La víctima quedó atrapada en un túnel de aproximadamente 25 metros de profundidad. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre quedó atrapado en un túnel de aproximadamente 25 metros de profundidad en el sector de Las Juntas de Abangares, Guanacaste.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto cayó al pozo —utilizado aparentemente para labores de minería— y fue localizado luego de que personas en la superficie lo escucharan pedir auxilio.

Ante la emergencia, se desplegó un operativo que incluye unidades de Bomberos de primera respuesta y especialistas de la Unidad de Búsqueda y Rescate en Cavernas y Montañas. Por su parte, la Cruz Roja Costarricense movilizó seis ambulancias, una unidad operativa y un vehículo de rescate especializado.

“De acuerdo con la información preliminar, se trata de un hombre a quien se le escucha pedir ayuda desde la superficie. Nuestro personal se mantiene en ruta y al arribo iniciará las labores de valoración y rescate”, indicó la Cruz Roja tras recibir la alerta.

Luego de la llegada de las unidades, ambas instituciones trabajaron en la extracción del paciente y lo trasladaron crítico a la clínica de Abangares.