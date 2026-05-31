Sucesos

Hombre que atacó a exjefe e hirió un policía con cuchillos recibe condena de más de 10 años

Tribunal condenó a hombre por atacar a su exjefe y herir a un oficial de la Fuerza Pública que atendía la emergencia en Zarcero.

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Por Yucsiany Salazar
El Tribunal Penal de Grecia impuso una condena de 10 años y dos meses de prisión por varios delitos cometidos durante el incidente ocurrido en Zarcero. Foto: Archivo LN.







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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