Hombre que atacó a exjefe e hirió un policía con cuchillos recibe condena de más de 10 años

El Tribunal Penal de Grecia impuso una condena de 10 años y dos meses de prisión por varios delitos cometidos durante el incidente ocurrido en Zarcero. Foto: Archivo LN.

Un hombre de apellido Alfaro fue condenado a 10 años y dos meses de prisión por intentar asesinar a un oficial de la Fuerza Pública e intentar agredir a su exjefe con dos armas blancas durante un altercado ocurrido en Zarcero, Alajuela, , según confirmó el Poder Judicial.

Los hechos se remontan al 11 de abril de 2025. Esa noche, la Fuerza Pública recibió una alerta para atender una presunta agresión con arma contra un hombre que, según la investigación, había sido jefe del ahora condenado.

Cuando los oficiales llegaron al sitio encontraron a Alfaro portando dos armas blancas. Los policías le ordenaron que las soltara, pero no acató la instrucción.

De acuerdo con la acusación, el sospechoso se lanzó contra los oficiales e hirió a uno de ellos en una mano.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Grecia, que lo declaró culpable de tentativa de homicidio calificado, resistencia a la autoridad en modalidad agravada, portación ilícita de arma permitida y agresión con arma.