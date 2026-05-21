Hombre que asesinó de 23 puñaladas a taxista informal en Tacares recibe 25 años de prisión

La sentencia se conoció en el Tribunal Penal de Grecia, en Alajuela.

Un hombre de apellido Soto, quien ideó un plan para asesinar a un taxista informal en Tacares de Grecia, hace aproximadamente un año y medio, conoció esta semana su sentencia en el Tribunal Penal de la localidad.

El sujeto recibió 25 años de prisión por los delitos de homicidio y robo agravado en perjuicio del conductor, de apellido Gutiérrez, quien recibió al menos 23 puñaladas que le provocaron la muerte, sentado en el asiento delantero de su vehículo.

Los hechos que llevaron a la condena ocurrieron el 21 de noviembre del 2024, cuando Soto, junto a otro hombre que no fue identificado, ideó la forma de persuadir y convocar al taxista a Tacares para, una vez allí, robarle sus bienes y asesinarlo.

Ese día, tal como estaba previsto, Soto contactó al ahora fallecido, haciéndole creer que requería de un servicio de transporte, por lo que Gutiérrez se trasladó, junto a los dos sujetos, desde San Ramón hasta Grecia.

De acuerdo con la información suministrada por el Poder Judicial, una vez en el lugar, los hombres lograron que la víctima se detuviera a un lado de la vía y fue entonces cuando, “con gran ensañamiento”, apuñalaron al hombre.

Los sujetos aprovecharon que estaban sentados en la parte trasera del vehículo para atacar al taxista por la espalda. Gutiérrez recibió heridas en diversas partes del cuerpo, tanto en la zona frontal del tórax como en la espalda y extremidades.

Producto de las lesiones, falleció en el lugar.

Se presume que, una vez que los hombres se aseguraron de que la víctima había muerto, dejaron el cuerpo sin vida tirado en un callejón y huyeron del sitio con su carro y también su celular.