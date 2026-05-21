Sucesos

Hombre que asesinó de 23 puñaladas a taxista informal en Tacares recibe 25 años de prisión

La sentencia se conoció un año y medio después de que ocurrió el homicidio

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Por Natalia Vargas
La sentencia se conoció en el Tribunal Penal de Grecia, en Alajuela.







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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