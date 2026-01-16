Hombre que abusó y grabó encuentros con su sobrina de 12 años y otra menor de edad recibe condena de cárcel

El hombre abusó de su sobrina de 12 años y otra menor de 15 años.

Jose Alberto Santander Díaz, de 33 años, fue condenado a 35 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra su sobrina de 12 años y otra adolescente de 15. El Tribunal determinó que el hombre, además, grababa el material y lo difundía.

La Unidad de Género y la Fiscalía de San Carlos acreditaron cinco delitos sexuales en su contra, y el Tribunal de Justicia de San Carlos dictó sentencia el 14 de enero, al cierre del debate.

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en 2020 y 2021 en Aguas Zarcas, donde el acusado se aprovechó de la relación de confianza con las víctimas para cometer tres delitos de abuso sexual contra persona menor de edad, violación calificada, seducción o encuentro sexual con persona menor de edad por medios electrónicos y difusión de pornografía.

La Fiscalía demostró que Santander contactaba a las víctimas por teléfono y registraba los actos. Mientras la sentencia queda en firme, el hombre deberá cumplir seis meses en prisión preventiva.

Otro caso reciente

El 14 de enero, el Ministerio Público dio a conocer la condena de un hombre de apellidos Azofeifa Rodríguez, quien abusó sexualmente de su hijo de 13 años en dos ocasiones, entre enero y diciembre del 2019, en Barreal de Heredia.

Según detalló la Fiscalía Adjunta de Heredia ante el Tribunal Penal de esta ciudad, Azofeifa aprovechó los momentos en los que estaba a solas con el niño para abusar de él. El Tribunal lo sentenció a 10 años a la cárcel.