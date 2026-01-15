Hombre que abusó sexualmente de su hijo es condenado a 10 años de prisión

Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su hijo de 13 años en dos ocasiones, informó este miércoles la oficina de prensa del Ministerio Público.

El sujeto, de apellidos Azofeifa Rodríguez, cometió los delitos entre enero y diciembre del 2019, en Barreal de Heredia.

Según detalló la Fiscalía Adjunta de Heredia ante el Tribunal Penal de esta ciudad, Azofeifa aprovechó los momentos en los que estaba a solas con el niño para abusar de él.

El artículo 161 del Código Penal establece que la pena de abuso sexual contra menores de edad es de tres a ocho años de cárcel, y se puede elevar a incluso 10 años cuando la víctima sea menor a 15 años, cuando el autor sea ascendiente de la víctima, cuando se aproveche de su vulnerabilidad “o esta se encuentre incapacitada para resistir o se utilice violencia corporal o intimidación”, entre otros agravantes.