Hombre perseguido por robo de combustible desató balacera cerca de escuela

Un hombre de apellido Vásquez, quien manejaba un camión con presunto combustible robado, desató la balacera ocurrida la mañana de este lunes cerca de una escuela en Juan Viñas, en Jiménez de Cartago, detalló el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Personal de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) le habían dado seguimiento al vehículo y alertaron a la Fuerza Pública. Al observar a los oficiales, Vásquez intentó fugarse, persecución en la cual se dieron los disparos cerca de la escuela, sin dejar heridos.

“Como medida preventiva y en estricto apego a los protocolos de seguridad, se activó un operativo de resguardo para garantizar la integridad de los estudiantes y el personal del centro educativo”, detalló Seguridad la tarde del lunes.

Debido a la balacera, la Cruz Roja atendió 250 estudiantes por crisis nerviosa.