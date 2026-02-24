Hombre perforó pared de fibrolit en casa de expareja para intentar asesinarla; Tribunal dicta sentencia

Un hombre perforó una pared de fibrolit, en la casa de su expareja, para intentar asesinarla, en agosto del 2025. Por estos hechos, el Tribunal Penal de San Carlos lo condenó a 26 años y un mes de cárcel por los delitos de tentativa de femicidio, incumplimiento o abuso de patria potestad, violación de domicilio, maltrato y ofensas a la dignidad de la mujer.

Según informó la Fiscalía, el intento de femicidio fue el desenlace de una serie de acontecimientos de violencia que se extendieron por al menos tres años.

Primero, el sujeto de apellidos Arguello Solano, de 28 años, golpeó en el rostro a la hija que tuvo con la mujer de apellido Chaves, el 23 de mayo del 2022. La menor tenía solo un año y siete meses de edad; producto de la agresión, sufrió un hematoma e inflamación. Ese mismo día, el imputado también maltrató físicamente a su expareja.

En noviembre de ese mismo año, seis meses después de que la mujer finalizara la relación sentimental, Arguello ingresó sin autorización a la vivienda de la víctima en Upala, donde la agredió físicamente y la amenazó de muerte.

La Fiscalía indicó que el último episodio de violencia ocurrió el 6 de agosto de 2025. De madrugada, mientras la mujer dormía con sus tres hijos menores de edad, el hombre perforó la lámina de fibrolit para entrar a la casa. Al ser descubierto, la insultó e intentó asfixiarla. La víctima perdió el conocimiento y fue auxiliada por su madre, intervención que evitó el fallecimiento.

Revocan beneficio de ejecución condicional

El Tribunal Penal de San Carlos, bajo la causa 22-000216-559-PE, impuso inicialmente una pena de 23 años y nueve meses de prisión. No obstante, el imputado contaba con un beneficio de ejecución condicional por una condena previa de dos años y cuatro meses, relacionada con delitos de maltrato y abuso sexual contra persona mayor de edad.

Al determinar que Arguello incumplió la condición de no cometer nuevos delitos durante un plazo de tres años, el Tribunal revocó dicho beneficio y unificó las sentencias. De esta forma, la condena definitiva se fijó en 26 años y un mes.

Inhabilitado de su responsabilidad parental

Además de los años de prisión que deberá descontar, el sentenciado fue inhabilitado por el plazo de un año para ejercer los atributos de la responsabilidad parental de la menor que él agredió en el 2022.

Mientras la sentencia queda en firme, Arguello permanecerá en prisión preventiva.