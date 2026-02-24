Sucesos

Hombre perforó pared de fibrolit en casa de expareja para intentar asesinarla; Tribunal dicta sentencia

Tras unificar otra sentencia por delitos previos, el Tribunal de San Carlos dictó prisión contra un hombre que intentó asfixiar a su expareja y agredió a su hija, en San Carlos.

Por Yucsiany Salazar
Allanamientos en Guápiles
El hombre fue condenado por el Tribunal Penal de San Carlos.







