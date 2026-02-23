Crímenes

Condenan a 15 años a hombre que incendió el carro de su expareja para intentar asesinarla

Tribunal Penal de San Carlos dictó la sentencia tras demostrar que el imputado utilizó gasolina para provocar la explosión del vehículo de la ofendida.

Por Yucsiany Salazar
Rodríguez Ramírez descontará 15 años en la cárcel. La pena fue dictada por el Tribunal Penal de San Carlos. (Shutterstock/Shutterstock)







CondenaIncendio
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

