Condenan a 15 años a hombre que incendió el carro de su expareja para intentar asesinarla

Rodríguez Ramírez descontará 15 años en la cárcel. La pena fue dictada por el Tribunal Penal de San Carlos.

Un hombre de apellidos Rodríguez Ramírez fue condenado a 15 años de prisión por el delito de incendio, luego de que se demostrara su responsabilidad en un ataque contra el vehículo de su expareja en San Carlos.

De acuerdo con la investigación, el imputado se mantuvo en unión de hecho con la víctima durante aproximadamente tres años. Tras finalizar la convivencia, el hombre ideó un plan para incendiar el automóvil de la mujer, con la intención de provocar su muerte y la de su familia.

Los hechos ocurrieron el 24 de julio del 2017, cuando Rodríguez aprovechó que el vehículo se encontraba estacionado a pocos metros de la vivienda de la ofendida. Según demostró la Fiscalía, el hombre roció gasolina sobre el automóvil y luego le prendió fuego.

El auto explotó, sin embargo, la detonación no alcanzó la magnitud que el imputado pretendía para causar la muerte de las personas que se encontraban en las cercanías.

La sentencia fue dictada el 18 de febrero por el Tribunal Penal de la zona, tras una acusación presentada por la Fiscalía Adjunta de San Carlos, en conjunto con la Unidad de Género del Ministerio Público.

El caso se tramitó bajo el expediente 17-001297-306-PE.