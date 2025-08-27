Hombre murió tras ser apuñalado en el centro de San José

Oficiales de Fuerza Pública resguardaron la escena desde primeras horas del miércoles para el levantamiento del cuerpo por parte del OIJ. Fotografía:

Un hombre perdió la vida esta madrugada de este miércoles tras ser herido con un arma blanca en la vía pública, en el distrito de Merced, San José.

La Cruz Roja Costarricense, que atendió la emergencia a las 3:56 a.m., confirmó el deceso de la víctima.

Según el reporte, el incidente ocurrió en las inmediaciones de la antigua Terminal de buses 7-10. La víctima, un hombre adulto, presentaba una herida en el tórax.

Al llegar al lugar, el personal de una unidad avanzada lo abordó, pero lo encontró sin signos de vida.

La Fuerza Pública se encargó de custodiar la escena mientras se espera la llegada de las autoridades judiciales para el respectivo levantamiento del cuerpo e inicio de la investigación.