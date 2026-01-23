Hombre murió en accidente en Orotina pero su carro quedó intacto; OIJ explica lo que sucedió

A eso de las 5:30 p. m. se reportó un accidente de tránsito en las cercanías de la iglesia del distrito de Mastate, en Orotina, Alajuela. Las imágenes evidenciaron el vehículo sin mayores daños, pero se informó de una persona fallecida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó la mañana de este viernes que la víctima fue identificada como un hombre de apellido Carmona, de 57 años. Las autoridades presumen que el conductor perdió el control del vehículo, derrapó e impactó contra un paredón de tierra.

Producto del la colisión, agregó la Policía Judicial, Carmona salió expulsado por la ventana del carro y falleció en la vía.

Por el momento se desconocen más detalles del caso y las circunstancias del accidente permanecen en investigación.

Durante el 2025, la Policía de Tránsito reportó que 557 personas fallecieron en accidentes en carretera. De esta cifra, más del 50% de las víctimas fueron motociclistas.