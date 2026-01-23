Sucesos

Reunión para tomar licor en Cutris acaba en homicidio: sospechoso habría disparado al aire, según OIJ

Víctima recibió un disparo en el tórax. La Cruz Roja atendió la emergencia a la 1:31 a. m. en Roble de Cutris

Por Juan Fernando Lara Salas
Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
Una unidad básica de la Cruz Roja atendió la emergencia en Roble de Cutris, San Carlos, donde un hombre fue hallado sin signos vitales tras un disparo en el tórax. Fuerza Pública aseguró la escena. (Imagen ilustrativa) (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

