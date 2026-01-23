Reunión para tomar licor en Cutris acaba en homicidio: sospechoso habría disparado al aire, según OIJ

Una unidad básica de la Cruz Roja atendió la emergencia en Roble de Cutris, San Carlos, donde un hombre fue hallado sin signos vitales tras un disparo en el tórax. Fuerza Pública aseguró la escena. (Imagen ilustrativa)

Un hombre de 30 años murió tras recibir un impacto de bala en el tórax durante una reunión en una vivienda de Cutris de San Carlos; el presunto responsable fue detenido por las autoridades.

Un hombre de apellido Lira, de 30 años y nacionalidad nicaragüense, falleció la madrugada de este jueves tras resultar herido por arma de fuego en el distrito de Cutris, cantón de San Carlos, en la zona norte del país.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron cuando la víctima y un hombre de apellido Mejías, de 35 años y también nicaragüense, se encontraban en una vivienda ingiriendo licor.

Según la versión preliminar, el sospechoso habría tenido un arma de fuego y presuntamente comenzó a disparar al aire.

Durante esa acción, uno de los proyectiles impactó en el tórax de Lira, quien quedó gravemente herido y murió en el lugar antes de recibir atención médica.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que, al llegar al sitio, el masculino ya no presentaba signos vitales.

La escena fue asegurada para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos.

El sospechoso fue detenido y quedó a las órdenes del Ministerio Público, mientras que el cuerpo de la víctima fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar responsabilidades.