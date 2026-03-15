Hombre muere tras ser baleado en vía pública en El Roble de Puntarenas

El ataque armado ocurrió en El Roble de Puntarenas. La víctima fue trasladada al hospital, donde murió la noche del sábado.

Un hombre de apellido Pérez, de 35 años, falleció la noche de este sábado luego de ser herido con arma de fuego en El Roble de Puntarenas, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El incidente fue reportado alrededor de la 1:30 p. m., cuando, en apariencia, la víctima se encontraba en vía pública en el sector mencionado.

Según la información preliminar, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta abordaron al hombre y, por razones que aún se investigan, uno de ellos le disparó en al menos tres ocasiones en el abdomen.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar.

El herido fue trasladado al Hospital de Puntarenas, donde recibió atención médica; sin embargo, falleció cerca de las 10:30 p.m. de este sábado.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.