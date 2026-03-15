Sucesos

Hombre muere tras ser baleado en vía pública en El Roble de Puntarenas

Víctima fue atacada por dos sujetos en motocicleta

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Por Cristian Mora
En la imagen una cinta de policía y pick-ups de Fuerza Pública. Costa Rica cumple tres años de fracaso en la prevención de homicidios: 2.632 muertes por ola de violencia. ¿Es revertible la situación?
El ataque armado ocurrió en El Roble de Puntarenas. La víctima fue trasladada al hospital, donde murió la noche del sábado. (Archivo LN/Archivo LN)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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