Sucesos

Hombre muere tras recibir múltiples disparos dentro de minisúper en Alajuela

El asesinato ocurrió minutos antes del mediodía de este 26 de febrero. Costa Rica registra 115 asesinatos en lo que va del 2026.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Cinta amarilla
Con este caso, Alajuela contabiliza 14 homicidios en lo que va del año, según el OIJ. (Juan R. Costa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelaDisparosAsesinato
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.