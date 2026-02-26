Hombre muere tras recibir múltiples disparos dentro de minisúper en Alajuela

Con este caso, Alajuela contabiliza 14 homicidios en lo que va del año, según el OIJ.

Un hombre adulto falleció tras recibir múltiples impactos de bala en Río Segundo de Alajuela, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia fue reportada a las 11:59 a. m. e indicaba sobre un herido de arma de fuego, por lo que una unidad básica de la Cruz Roja se desplazó al sitio para atender lo sucedido. A la llegada de los paramédicos, lo declararon sin vida.

Según la información preliminar, la víctima se encontraba dentro de un minisúper cuando, por razones que se desconocen, fue atacado a balazos.

Por el momento se desconoce la identidad del fallecido, así como las circunstancias de lo sucedido.

Con este caso, el país suma 115 asesinatos en lo que va del 2026, de acuerdo con registros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Noticia en desarrollo.