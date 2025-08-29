Hombre muere en operativo del OIJ luego de atacar a los oficiales

Agentes del OIJ iban a buscar a un hombre en Sabalito de Coto Brus pero este abrió fuego contra ellos (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

Un hombre de 30 años y apellido Jiménez, alias Chupepo, murió este viernes en Sabalito de Coto Brus, Puntarenas, luego de enfrentarse a oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante un operativo.

La intervención correspondía a un allanamiento desarrollado por el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ.

Durante la diligencia, el blanco del operativo había esperado a los agentes armado con una escopeta calibre 12 que intentó disparar contra ellos.

Rándall Zúñiga, director del OIJ, explicó que los agentes ingresaron al domicilio de Jiménez y gritaron los comandos de “OIJ, Policía, alto” pero Jiménez los ignoró.

En su lugar, tomó una escopeta que tenía y la apuntó a los oficiales. Uno de ellos respondió con un disparo en una situación que Zúñiga calificó de “legítima defensa”.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, los socorristas fueron alertados sobre una persona herida por proyectil de arma de fuego en la zona. Al llegar, encontraron al sujeto sin signos vitales.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales. Zúñiga añadió que esta intervención era considerada de alto riesgo.

La Cruz Roja confirmó que aún permanece en el sitio atendiendo la emergencia. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes iniciaron la investigación correspondiente.