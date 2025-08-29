Sucesos

Hombre muere en operativo del OIJ luego de atacar a los oficiales

Sujeto era buscado por OIJ en Sabalito de Coto Brus, pero atacó a agentes cuando llegaron a buscarlo

Por Juan Fernando Lara Salas
Los agentes del OIJ detuvieron a un hombre como sospechoso del asesinato de un guarda
Agentes del OIJ iban a buscar a un hombre en Sabalito de Coto Brus pero este abrió fuego contra ellos (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (OIJ/Cortesía)







OIJ
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

