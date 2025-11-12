Sucesos

Hombre muere en incendio dentro de cafetal en San Pablo de Heredia

El reporte del siniestro ingresó la noche del martes

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
La madrugada de este miércoles un incendio en una casa ocurrió en el sector de Santa Eduviges, en Guadalupe, San José. Fotografía:
Un incendio en San Pablo acabó con la vida de una persona la noche del martes. (Imagen con fines ilustrativos) (Alonso /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San PabloHerediaIncendio
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.