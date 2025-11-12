Hombre muere en incendio dentro de cafetal en San Pablo de Heredia

Un incendio en San Pablo acabó con la vida de una persona la noche del martes. (Imagen con fines ilustrativos)

Un incendio se desató la noche del martes en un cafetal en San Pablo de Heredia. Las llamas alcanzaron una vivienda tipo choza, donde permanecía un hombre adulto cuya identidad permanece desconocida.

A la medianoche, el departamento de prensa de Bomberos confirmó que, a la llegada de las unidades, se ubicó una estructura de 50 metros cuadrados envuelta en llamas. Luego de controlar el fuego, encontraron al hombre sin vida dentro del aposento.

“Es importante aclarar que, no podemos confirmar que la víctima haya perdido la vida a consecuencia del incendio. Esto deberá ser confirmado por la Medicatura Forense, una vez realizada la autopsia”, afirmó el departamento de prensa de Bomberos.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Heredia se apersonaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las pesquisas para esclarecer el caso.