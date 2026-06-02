Hombre muere en hospital casi un mes después de haber sido agredido en Alajuela

La víctima falleció mientras estaba internada en el hospital de Alajuela.

Un hombre de apellido Méndez, de 54 años, falleció en el Hospital San Rafael de Alajuela casi un mes después de haber sido agredido por varios sujetos, según confirmó este martes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima ingresó al centro médico el pasado 7 de mayo tras ser vapuleada. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue declarada fallecida este lunes 1.° de junio, alrededor de las 2:00 p. m.

Tras recibir la alerta, los agentes realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

La Policía Judicial maneja el caso como un aparente homicidio, y se encuentra en investigación para esclarecer qué fue lo que sucedió y dar con los sospechosos.