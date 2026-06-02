Sucesos

Hombre muere en hospital casi un mes después de haber sido agredido en Alajuela

Un hombre de 54 años falleció en el Hospital de Alajuela tras permanecer internado casi un mes debido a una golpiza.

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Por Yucsiany Salazar
05/11/2025, Alajuela, Hospital San Rafael de Alajuela, entrevista con el doctor Mauricio Quesada.
La víctima falleció mientras estaba internada en el hospital de Alajuela. (Jose Cordero/José Cordero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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