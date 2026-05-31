Ataque a balazos deja un muerto y una adolescente herida en La Guácima

Un hombre de 36 años fue la víctima mortal de un ataque armado en La Guácima, Alajuela.

Un hombre de apellido Monge, de 36 años, fue asesinado de varios disparos la noche del sábado mientras viajaba en un vehículo junto a una adolescente de 17 años, en La Guácima de Alajuela.

El reporte preliminar señala que, producto de la balacera, Monge murió en el sitio y la joven recibió un impacto de bala en la cadera, por lo que recibe atención en el Hospital San Rafael, en la misma provincia.

El reporte ingresó a la Policía Judicial a las 11:38 p. m. y, en apariencia, los hechos se habrían dado luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra las víctimas, mientras el vehículo en el que viajaban circulaba por la zona.

Monge, quien conducía el automóvil, recibió tres disparos, perdió el control y colisionó contra un muro de una estación de servicio.

Agentes judiciales llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y confirmaron que el caso se mantiene en investigación.