Hombre muere en accidente acuático en el Paseo de los Turistas, Puntarenas

El incidente acuático sucedió la mañana de este domingo en Puntarenas.

Un hombre de 45 años perdió la vida la mañana de este domingo 28 de setiembre en un accidente acuático en el Paseo de los Turistas, en Puntarenas.

Según la Cruz Roja, la alerta ingresó al sistema de emergencias 9-1-1 a las 11:57 a. m. De inmediato, se desplazaron dos unidades de soporte básico para atender la situación.

Sin embargo, al llegar al sitio, los socorristas encontraron al hombre en paro cardiorrespiratorio. A pesar de los intentos de reanimación, fue declarado sin signos vitales en el lugar.

La escena quedó en manos de las autoridades para esclarecer los hechos.

