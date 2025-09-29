Sucesos

Hombre muere en accidente acuático en el Paseo de los Turistas, Puntarenas

A pesar de los intentos de reanimación, el hombre falleció en el lugar

Por Luis Enrique Brenes
El incidente acuático sucedió la mañana de este domingo en Puntarenas. (Rafael Pacheco Granados)







Luis Enrique Brenes

