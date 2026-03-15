Sucesos

Hombre muere atropellado en San Carlos: conductor abandona vehículo y huye

Identidad del conductor aún es desconocida. Cruz Roja atendió la emergencia a eso de las 9:40 p.m.

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Por Cristian Mora
Atropello en La Vega de Florencia, San Carlos
El atropello ocurrió la noche del sábado en La Vega de Florencia, en San Carlos. El conductor abandonó el vehículo y huyó del lugar. (Edgar Chinchilla/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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