Hombre muere atropellado en San Carlos: conductor abandona vehículo y huye

El atropello ocurrió la noche del sábado en La Vega de Florencia, en San Carlos. El conductor abandonó el vehículo y huyó del lugar.

Un hombre falleció la noche de este sábado tras ser atropellado en La Vega de Florencia, en San Carlos, informaron autoridades, según información de la Cruz Roja Costarricense.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:40 p. m., cuando, por razones que aún se investigan, la víctima de apellidos Gaitán Lanzas, de 44 años y de nacionalidad nicaragüense, fue impactado por un vehículo.

De acuerdo con información preliminar, el automotor involucrado es un pickup Toyota blanco, el cual aparentemente habría sido rentado.

Tras el atropello, el conductor abandonó el vehículo en el sitio y huyó a pie, por lo que su identidad aún no ha sido determinada.

Al lugar se desplazaron unidades de la Cruz Roja, cuyos socorristas valoraron a la víctima; sin embargo, la declararon sin signos vitales en el sitio.

Debido al suceso, la ruta permaneció cerrada temporalmente mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena y mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello y dar con el responsable.

Colaboró con esta información el corresponsal Edgar Chinchilla.