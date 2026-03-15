Abuelo de 70 años resultó herido en atropello que cobró la vida de su nieta de 4 años en San Ramón

La tragedia golpeó este sábado a una familia en San Ramón de Alajuela, luego que una niña falleciera en un atropello y su abuelo resultara herido. Foto: Bomberos de Costa Rica.

Una niña de cuatro años falleció la mañana de este sábado tras ser atropellada en San Ramón de Alajuela, frente al cementerio local. En el accidente también resultó herido su abuelo, un hombre de apellido Ramírez, de 70 años, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los hechos habrían ocurrido cuando la menor caminaba en compañía del adulto mayor. De acuerdo con versiones preliminares, ambos se toparon con un camión detenido a la orilla de la carretera y, al intentar cruzar la vía, fueron atropellados por otro vehículo de carga.

Personal de la Cruz Roja atendió a la menor de edad, quien fue declarada fallecida en la escena, mientras que su abuelo fue trasladado en condición crítica al Hospital de San Ramón.

El OIJ indicó que al conductor del camión involucrado en el atropello se le practicó una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. El cuerpo de la menor fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia. El reporte de los hechos fue recibido a las 10:45 a. m., de acuerdo con la policía judicial.

Una unidad del Cuerpo de Bomberos que transitaba por la zona al momento del accidente alertó a la Cruz Roja sobre la emergencia.

Para la atención del caso, la Cruz Roja desplazó una unidad de rescate y dos ambulancias —una de soporte avanzado y otra de soporte básico— con personal especializado que trabaja en el sitio.