Sucesos

Abuelo de 70 años resultó herido en atropello que cobró la vida de su nieta de 4 años en San Ramón

La menor fue declarada fallecida en el sitio, mientras que el adulto mayor fue trasladado a un centro médico en condición crítica

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Por Lucía Astorga
Atropello de niña en San Ramón
La tragedia golpeó este sábado a una familia en San Ramón de Alajuela, luego que una niña falleciera en un atropello y su abuelo resultara herido. Foto: Bomberos de Costa Rica. (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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