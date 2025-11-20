Sucesos

Hombre muere apuñalado por mujer tras disputa

Al llegar al sitio, la Cruz Roja confirmó el fallecimiento

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Homicidio Aguas Zarcas
Un hombre fue asesinado con arma blanca, en Siquirres de Limón. (Foto con fines ilustrativos). Archivo/La Nación. (Edgar Chinchilla/Cortesía)







SiquirresLimónhomicidio
Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

