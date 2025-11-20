Hombre muere apuñalado por mujer tras disputa

Un hombre fue asesinado con arma blanca, en Siquirres de Limón. (Foto con fines ilustrativos). Archivo/La Nación.

Un hombre de 41 años murió este miércoles en el barrio San Martín de Siquirres, Limón, frente a las instalaciones del IMAS, luego de recibir múltiples heridas por arma blanca. Según información preliminar, el hecho se originó tras una discusión entre el ahora fallecido y una mujer. Testigos indicaron que la mujer habría perseguido al hombre hasta herirlo en varias ocasiones.

La Policía logró localizar y detener a la presunta agresora a escasos metros del lugar, en una vivienda cercana.

El paso entre barrio San Martín y el centro de Siquirres permanece cerrado mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento del cuerpo y la investigación del caso.