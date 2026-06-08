Hombre muere apuñalado durante riña en el centro de San José; sospechoso fue detenido

OIJ detuvo al sospechoso de matar con arma blanca a otro en San José.

La violencia cobró una nueva víctima la noche de este domingo 7 de junio en el centro de San José, luego de que un hombre falleciera tras ser apuñalado durante una riña.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:18 p.m. en Calle 0, entre avenidas 7 y 9, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención un sospechoso

De acuerdo con las primeras investigaciones, dos hombres se enfrentaron en las afueras de la terminal de buses de Rápidas Heredianas por razones que aún no han sido esclarecidas.

Durante el altercado, uno de los involucrados sacó un arma blanca y atacó al otro provocándole una herida en el tórax. La gravedad de la lesión provocó que la víctima falleciera en el sitio antes de poder recibir atención médica.

La identidad del fallecido no había sido determinada por las autoridades.

Por su parte, oficiales de la Fuerza Pública lograron detener al presunto responsable pocos minutos después del incidente.