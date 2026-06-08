Sucesos

Hombre muere apuñalado durante riña en el centro de San José; sospechoso fue detenido

La víctima falleció en el lugar.

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Por Libia Solano Meza
OIJ detuvo al sospechoso de matar con arma blanca a otro en San José. (Albert Marín.)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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