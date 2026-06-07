Crímenes

Doble homicidio en Quepos: hombres asesinados desde la puerta de su casa

Las dos víctimas, ambas de apellido Lara, de 42 y 23 años, presentaban heridas por arma de fuego 9 milímetros

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Por Roger Bolaños Vargas
Allanamientos en Guápiles
Imagen con fines ilustrativos. Dos hombres fueron asesinados la noche del sábado en Quepos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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