Doble homicidio en Quepos: hombres asesinados desde la puerta de su casa

Imagen con fines ilustrativos. Dos hombres fueron asesinados la noche del sábado en Quepos.

Dos hombres fueron asesinados la noche de este sábado 6 de junio en María Inmaculada de Quepos, luego de que un sujeto llegara hasta la puerta de la vivienda en la que se encontraban y les disparara.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sucesos ocurrieron minutos antes de las 7 de la noche.

“De manera preliminar se maneja que un sujeto llegó hasta la casa donde se encontraban los ofendidos y desde la puerta disparó. Dos personas resultaron heridas por los proyectiles”, detalló el organismo.

Las dos víctimas fueron identificadas con el apellido Lara, una de 42 años y la otra de 23 años.

El hombre de 42 años fue declarado sin vida en la escena del crimen, mientras que el otro fue trasladado a un centro médico. Sin embargo, el hombre fue declarado sin vida minutos después de su ingreso.

El caso es atendido por el OIJ de Quepos y Parrita, que determinó que el hombre de 42 años tenía heridas por arma de fuego en tórax, cabeza, costillas y espalda. El más joven tenía una sola herida, pero a nivel de su cabeza.

En la escena se encontraron varios casquillos de bala de 9 milímetros.