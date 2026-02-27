Hombre mostró sus partes íntimas a niños y luego les mató la mascota; Tribunal dicta sentencia

La Fiscalía logró acreditar que el imputado no solo cometió actos de exhibicionismo ante menores en 2020, sino que tres años después escaló su violencia atacando a la familia y matando a su mascota. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.

Un hombre le mostró sus partes íntimas a dos niños de cinco y ocho años y, tres años después, lanzó piedras a la madre de los menores y mató a la mascota de la familia. Por estos hechos, el Tribunal Penal de Upala lo condenó a 11 años y tres meses de prisión.

El sujeto, de apellidos Requene Córdoba, fue declarado culpable de los delitos de muerte animal, corrupción agravada, daños y agresión con arma, en perjuicio de una familia vecina.

Según informó la Fiscalía, el primer incidente ocurrió el 26 de enero de 2020 en el barrio El Jardín. En esa ocasión, Requene se acercó a la vivienda de sus vecinos y mostró sus partes íntimas a dos niños, de cinco y ocho años, a quienes además les dirigió palabras de connotación sexual.

Tres años después, el 19 de febrero de 2023, el sujeto volvió a atacar a la misma familia. De acuerdo con la acusación fiscal, el hombre golpeó las paredes de la casa y lanzó piedras contra la madre de los menores.

Además, durante el juicio, se demostró que Requene también asesinó a la mascota de la familia. El ataque ocurrió mientras los niños jugaban con el animal; en ese momento, el hombre agredió al perro con una pala.

“Producto del golpe, el animal sufrió una fractura que le provocó un sangrado y posteriormente la muerte”, detalló el Ministerio Público.

La lectura del por tanto se realizó este viernes 27 de febrero. Mientras la sentencia queda en firme, Requene cumplirá prisión preventiva.