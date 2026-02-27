Sucesos

Hombre mostró sus partes íntimas a niños y luego les mató la mascota; Tribunal dicta sentencia

El Tribunal Penal de Upala condenó a un hombre de apellidos Requene Córdoba por delitos de corrupción agravada y muerte animal en perjuicio de una familia vecina.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La Fiscalía logró acreditar que el imputado no solo cometió actos de exhibicionismo ante menores en 2020, sino que tres años después escaló su violencia atacando a la familia y matando a su mascota. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TribunalSentencia
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.