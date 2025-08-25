Hombre logró salvarse de llamas que consumieron su casa gracias a un vecino

La madrugada de este lunes, un incendio consumió por completo una vivienda de aproximadamente 80 metros cuadrados en Laguna de Zarcero (provincia de Alajuela).

El siniestro ocurrió a la 1:10 a. m., a 200 metros al oeste de la antigua planta de Dole en esa localidad.

Tres unidades del Cuerpo de Bomberos se presentaron al sitio; sin embargo, al llegar el fuego ya había avanzado de forma considerable, por lo que no fue posible salvar la estructura.

El propietario, de apellidos Moya Castro, perdió todas sus pertenencias, aunque salió con vida gracias a la rápida acción de un vecino que logró rescatarlo cuando el humo lo había hecho caer al piso.

Moya Castro vivía solo en el inmueble que Bomberos de Costa Rica declaró en estado de pérdida total.

Las causas del incendio permanecen bajo investigación.