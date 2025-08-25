Sucesos

Hombre logró salvarse de llamas que consumieron su casa gracias a un vecino

Incidente esta madrugada ocurrió en Laguna de Zarcero, donde se declaró pérdida total de inmueble

EscucharEscuchar
Por Édgar Chinchilla y Juan Fernando Lara Salas
Fuego en casa de Zarcero







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Incendio en ZarceroLaguna de ZarceroBomberos de Costa Rica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.