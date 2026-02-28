Hombre lleva 16 horas desaparecido en el mar de playa Jacó

El hombre fue arrastrado por la corriente en playa Jacó.

Un hombre adulto, cuya identidad no trascendió, lleva ya aproximadamente 16 horas desaparecido en el mar de playa Jacó, en Garabito, Puntarenas.

Su desaparición se reportó pasadas las 6 p. m. del viernes a través del sistema de emergencias 9-1-1, y la Cruz Roja Costarricense envió dos unidades. En el lugar, los socorristas confirmaron que dos hombres adultos fueron arrastrados por la corriente y lograron rescatar a uno de ellos, quien fue trasladado en condición urgente a la Clínica de Jacó.

Sin embargo, todavía se desconoce el paradero del segundo sujeto. Este sábado, la Cruz Roja inició un operativo conjunto con oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, quienes patrullan en el mar.

Didier Mora, subcoordinador operativo de Puntarenas de la Cruz Roja, explicó que familiares del desaparecido colaboran con las autoridades en la búsqueda y que cinco socorristas trabajan en el sitio con un vehículo operativo y una unidad de soporte básico.