Hombre irá a la cárcel por violar a compañera de diplomado en Heredia

La mujer fue abusada en la vivienda de su compañero de diplomado. (Imagen con fines ilustrativos)

Un hombre de apellidos García Araya fue hallado culpable de cometer los delitos de abuso sexual y violación en perjuicio de una compañera suya de un diplomado.

Al concluir el debate, el pasado lunes 27 de enero, el Tribunal Penal de Heredia le dictó 20 años de cárcel al hombre, luego de que la Fiscalía de San Joaquín de Flores demostró la comisión de los delitos.

De acuerdo con la acusación, la víctima y García fueron compañeros en un diplomado, por lo cual participaron en una celebración por la culminación de los cursos. Esta actividad se llevó a cabo el 17 de julio del 2018.

Según la prueba aportada, una vez que finalizó la ceremonia, García invitó a la víctima y a dos compañeros más a su casa, situada en el distrito de Barrantes, en el cantón de Flores. Horas más tarde, el hombre aprovechó un momento a solas con la mujer para cometer las agresiones.