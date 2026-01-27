Sucesos

Hombre irá a la cárcel por violar a compañera de diplomado en Heredia

Los hechos ocurrieron después de una celebración de fin de curso, en 2018

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Fotos de víctima de abuso sexual con identidad protegida / Foto John Durán
La mujer fue abusada en la vivienda de su compañero de diplomado. (Imagen con fines ilustrativos) (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
abuso sexualviolacióndiplomadoHeredia
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.