Hombre irá a la cárcel por matar a amigo de la infancia

La condena fue dictada este viernes en Quepos.

Un hombre fue condenado a 12 años de cárcel por matar a un amigo suyo de la infancia, según la sentencia dictada el pasado viernes en el Tribunal Penal de Quepos.

Este lunes, el Ministerio Público indicó que los hechos ocurrieron el 24 de noviembre del 2019, en La Palma de Parrita, Puntarenas.

Ese día, el imputado de apellidos Araya Aguilar tomó un arma de fuego y le disparó al menos cuatro veces a la víctima, un joven de 19 años de apellido Zambrana.

Zambrana fue trasladado de urgencia al Hospital Max Terán Valls, en Quepos; sin embargo, tres horas después falleció.

En aquel momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó que los vecinos escucharon varios disparos y al salir ubicaron el cuerpo del muchacho sobre la vía pública.