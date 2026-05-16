Hombre intentó darse a la fuga en Sardinal y fue arrestado con más de 2.500 unidades de licor

Hombre detenido con más de 2.500 bebidas alcohólicas en Puntarenas

Un hombre de 27 años, identificado con el apellido Mora, fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública de Puntarenas luego de ser sorprendido con 2.554 unidades de licor en su carro.

El arresto se produjo durante un control vehicular en la entrada de Sardinal de la provincia.

Según las autoridades, el conductor intentó evadir la revisión al percatarse de la presencia policial, pero fue interceptado tras una breve persecución.

En la inspección del vehículo, los oficiales encontraron la gran cantidad de bebidas alcohólicas de distintos tipos.

Mora quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.