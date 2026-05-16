Sucesos

Hombre intentó darse a la fuga en Sardinal y fue arrestado con más de 2.500 unidades de licor

El conductor intentó darse a la fuga al notar la presencia de los oficiales.

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Por Libia Solano Meza
Hombre detenido con más de 2.500 bebidas alcohólicas en Puntarenas
Hombre detenido con más de 2.500 bebidas alcohólicas en Puntarenas (MSP/MSP)







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PuntarenasContrabando de licor
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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