Sucesos

Hombre intenta huir de gatilleros, pero lo persiguen hasta una casa y lo asesinan en Hatillo 8

Víctima de 27 años recibió múltiples disparos; una mujer también resultó herida durante el ataque ocurrido pasada la medianoche

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Por Cristian Mora
03/02/2026/ un triple homicidio se registró en la Carbonera Paso Ancho / foto John Durán
Agentes judiciales investigan el asesinato de un hombre de 27 años ocurrido pasada la medianoche en Hatillo 8, donde también resultó herida una mujer. (JOHN DURAN/John Durán)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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