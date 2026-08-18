Hombre intenta huir de gatilleros, pero lo persiguen hasta una casa y lo asesinan en Hatillo 8

Agentes judiciales investigan el asesinato de un hombre de 27 años ocurrido pasada la medianoche en Hatillo 8, donde también resultó herida una mujer.

Un hombre de apellido Oconitrillo, de 27 años, fue asesinado a balazos pasada la medianoche de este martes en Hatillo 8, San José, luego de que aparentemente intentara escapar de sus atacantes y estos lo persiguieran hasta el interior de una vivienda.

En el ataque también resultó herida una mujer de apellido Jarquín, de nacionalidad nicaragüense, quien recibió impactos de bala en los glúteos y fue trasladada a un centro médico de San José.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Oconitrillo y Jarquín se encontraban sentados en unas gradas frente a una vivienda cuando aparentemente llegaron dos motocicletas.

En cada una de ellas viajarían dos personas y, según la versión inicial de las autoridades, los hombres comenzaron a disparar en múltiples ocasiones contra las víctimas.

Oconitrillo salió corriendo e ingresó a una casa en un intento por escapar. Sin embargo, los atacantes siguieron hasta el interior de una vivienda, donde volvieron a dispararle.

El hombre sufrió múltiples heridas de bala en la cabeza, pecho, espalda y piernas y murió en el lugar.

Agentes judiciales inspeccionaron la escena y encontraron cerca de 35 indicios balísticos, los cuales serán analizados como parte de la investigación.