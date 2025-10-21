Hombre habría agredido con una piedra y un cuchillo a su pareja con 6 meses de embarazo

Juzgado de Bribrí impone seis meses de prisión preventiva a sospechoso de tentativa de femicidio en Cahuita.

El Juzgado Penal de Bribrí ordenó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de 22 años, de apellido López, sospechoso de cometer el delito de tentativa de femicidio en perjuicio de su compañera sentimental, también de 22 años.

Los hechos habrían ocurrido el pasado viernes en barrio Naranjo de Cahuita, en Limón. El sujeto habría agredido brutalmente a la víctima, quien tiene seis meses de embarazo.

Fuentes policiales detallaron que el caso cuenta con pruebas clave para sustentar la investigación, entre ellas una piedra y un cuchillo con rastros de sangre —presuntamente utilizados durante la agresión—, así como un video de seguridad que muestra el ataque ocurrido frente a los apartamentos donde residía la pareja.

Trascendió que la víctima ya había denunciado a su agresor por violencia doméstica en julio pasado, aunque supuestamente ella misma retiró la denuncia.

La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía, que busca esclarecer las circunstancias de la agresión y las responsabilidades del sospechoso.

La causa se tramita bajo el expediente 25-000050-2047-PE.