Hombre puso arma en la mesa de su suegra para intimidar y le disparó a su esposa al saber que había llamado a la policía

Un hombre de apellidos Ramírez Rivera pasará un año en prisión preventiva, como sospechoso de intentar asesinar a su esposa en Cot de Cartago. De acuerdo con la investigación, el 14 de octubre, el imputado inició una discusión y, al parecer, agredió a la mujer. Ante esa situación, la víctima bajó a la vivienda de su mamá (en el primer piso del inmueble) y le pidió prestado el celular para llamar a la policía.

Según el Ministerio Público, el sujeto también bajó y colocó un arma sobre la mesa de su suegra para intimidar a la víctima. Entonces, al descubrir que ella había alertado a las autoridades, le disparó en la cabeza.

La mujer se encuentra en condición delicada en un centro médico. El caso es investigado por la Unidad de Género de la Fiscalía de Cartago, bajo la causa 25-002584-0058-PE por tentativa de femicidio.

La medida cautelar la dictó el Tribunal Penal de Cartago.