Hombre puso arma en la mesa de su suegra para intimidar y le disparó a su esposa al saber que había llamado a la policía

Le imponen un año prisión preventiva

Por Sebastián Sánchez
Un hombre de apellidos Ramírez Rivera pasará un año en prisión preventiva, sospechoso de intentar asesinar a su esposa en Cot de Cartago.
Sospechoso habría disparado a la cabeza de su esposa. (Shutterstock/Shutterstock)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

