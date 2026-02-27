Hombre grave tras ataque de serpiente terciopelo en San Carlos: ¿cómo actuar ante una mordedura?

Un hombre adulto fue trasladado en condición crítica a un centro médico tras sufrir la mordedura de una serpiente terciopelo (Bothrops asper), una de las especies venenosas más peligrosas y frecuentes en Costa Rica.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el incidente ocurrió la noche de este jueves 26 de febrero en la localidad de Bella Vista de Cutris, en San Carlos, Alajuela.

Tras recibir la alerta, una unidad de soporte avanzado se desplazó al sitio para estabilizar a la víctima y trasladarla de urgencia a la clínica de Santa Rosa.

La terciopelo, conocida también como barba amarilla, pertenece a la familia Viperidae y es responsable de la gran mayoría de los accidentes ofídicos en el país. Debido a su capacidad de adaptación y abundancia, suele encontrarse cerca de zonas habitadas.

De hecho, esta especie representa más del 50% de los casos de mordeduras atendidos en centros de salud, según datos del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Síntomas y signos de alerta

El envenenamiento por terciopelo, según estudios, presenta señales inmediatas que requieren atención médica urgente. Los síntomas iniciales incluyen un dolor intenso, hinchazón que progresa rápidamente por la extremidad afectada, enrojecimiento y marcas visibles de colmillos que pueden presentar sangrado.

En el transcurso de la primera hora, pueden aparecer manifestaciones generales como debilidad, mareos, náuseas, vómitos y sudoración fría. En cuadros más severos, el paciente puede presentar sangrado en las encías, orina con sangre o una caída súbita de la presión arterial, señales de que el veneno está alterando la coagulación sanguínea.

Qué hace el veneno en el cuerpo

Estudios científicos locales e internacionales detallan que las toxinas de la terciopelo desencadenan una serie de reacciones críticas en el cuerpo humano:

Hemorragias y daño vascular: Las enzimas del veneno destruyen las paredes de los vasos sanguíneos, lo que provoca sangrados internos que pueden derivar en un choque y falla multiorgánica.

Las enzimas del veneno destruyen las paredes de los vasos sanguíneos, lo que provoca sangrados internos que pueden derivar en un choque y falla multiorgánica. Necrosis de tejidos: La falta de riego sanguíneo (isquemia) y la acción directa de las toxinas causan la muerte del tejido muscular y la piel alrededor de la herida.

La falta de riego sanguíneo (isquemia) y la acción directa de las toxinas causan la muerte del tejido muscular y la piel alrededor de la herida. Trastornos de coagulación: El veneno consume el fibrinógeno del cuerpo, generando una coagulopatía generalizada que impide que la sangre se detenga.

El veneno consume el fibrinógeno del cuerpo, generando una coagulopatía generalizada que impide que la sangre se detenga. Falla renal: La combinación de la destrucción muscular y el daño directo a los riñones puede provocar una insuficiencia renal aguda.

Primeros auxilios: qué hacer y qué no hacer ante una mordedura

Ante la desesperación de un accidente ofídico, circulan mitos que pueden agravar la condición del paciente. Según el Instituto Clodomiro Picado (UCR) y datos de la Cruz Roja, estas son las acciones que se deben realizarse:

Calme a la persona y póngala en reposo.

Limpie la zona mordida con jabón para desinfectarla.

Quítele cualquier torniquete que se haya hecho.

Mantenga a la persona hidratada.

Inmovilice la extremidad mordida.

Traslade al paciente inmediatamente al hospital o centro de salud más cercano de la zona para que reciba el suero antiofídico lo antes posible.

Por otro lado, estas son las acciones que deben evitarse estrictamente:

No aplicar torniquetes: Cortar la circulación concentra el veneno en una sola zona, acelerando la destrucción del tejido (necrosis) y aumentando el riesgo de amputación.

No succionar el veneno: Es ineficaz y peligroso. Las bacterias de la boca pueden infectar la herida, y quien succiona corre el riesgo de absorber toxinas si tiene pequeñas lesiones orales.

No realizar incisiones: Hacer cortes sobre las marcas de los colmillos solo aumenta el riesgo de hemorragia descontrolada e infección.

No aplicar sustancias caseras: Evite el uso de café, alcohol, ungüentos, ceniza o hielo. Estas medidas no neutralizan el veneno y retrasan el traslado médico.

No intentar capturar a la serpiente: Si no se tiene experiencia, el riesgo de una segunda mordedura es alto. Una fotografía a distancia segura es suficiente para la identificación médica.

La única cura: El único tratamiento efectivo es el suero antiofídico administrado por profesionales de salud en un entorno hospitalario.

En el 2025, se registraron más de 46 personas en condición crítica debido a accidentes ofídicos, según datos de la Cruz Roja.