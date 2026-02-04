Aislamiento y genética: estas son las nuevas serpientes endémicas descubiertas en Corea del Sur

(Instituto Nacional de Recursos Biológicos Corea del Sur/Instituto Nacional de Recursos Biológicos Corea del SurInstituto Nacional de Recursos Biológicos Corea del Sur)

Tras ocho años de estudio genético, Corea del Sur confirmó el hallazgo de dos nuevas especies de víboras endémicas en sus islas periféricas.

Corea del Sur confirmó la existencia de dos nuevas especies de serpientes venenosas endémicas en su territorio insular. El Instituto Nacional de Recursos Biológicos estableció que estos reptiles son únicos de la península coreana tras finalizar una investigación de ocho años.

Este hallazgo eleva a cinco el número total de especies del género Gloydius en el país asiático. Los científicos identificaron los nuevos linajes en las islas de Baengnyeong y de Jeju. Las especies recibieron los nombres de víbora de Baengnyeong y víbora de Jeju.

El diario The Chosun Daily publicó los detalles técnicos sobre este descubrimiento. El medio detalló que el análisis inició en 2018 y abarcó el estudio de 513 especímenes de la víbora de lengua roja (Gloydius ussuriensis). Los resultados revelaron que las poblaciones de estas islas forman linajes genéticos independientes.

Anteriormente solo se conocía la presencia de tres especies de este género en la región: G. brevicaudus, G. ussuriensis y G. intermedius. Aunque la víbora esbelta habita de forma extensa en China y Rusia, las nuevas especies identificadas solo existen en los ecosistemas específicos de estas islas coreanas.

Sobre la relevancia del hallazgo, el sitio especializado ECOnoticias destacó que los datos demuestran una trayectoria evolutiva propia desde hace miles de años. El aislamiento geográfico respecto al continente permitió que estos reptiles desarrollaran características genéticas y mediciones físicas particulares.

Yoo Ho, director del Instituto Nacional de Recursos Biológicos, explicó que el descubrimiento es una prueba científica de cómo entornos aislados impulsan la adaptación de los seres vivos. El jerarca señaló que la genética es ahora una herramienta fundamental para la conservación de la biodiversidad ante los cambios globales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.