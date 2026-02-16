Sucesos

Hombre fue rescatado tras ser arrastrado por el río Pejibaye en Cartago

Incidente se presentó en el sector de La Roca tras ser arrastrado por la corriente del río Pejibaye

Por Juan Fernando Lara Salas

Un hombre fue rescatado la tarde de este domingo luego de ser arrastrado por la corriente del río Pejibibaye, en el sector de La Roca en Pejibaye de Cartago, gracias a una rápida intervención de la Cruz Roja Costarricense, con apoyo de vecinos de la comunidad.








Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

