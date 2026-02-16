Hombre fue rescatado tras ser arrastrado por el río Pejibaye en Cartago

Un hombre fue rescatado la tarde de este domingo luego de ser arrastrado por la corriente del río Pejibibaye, en el sector de La Roca en Pejibaye de Cartago, gracias a una rápida intervención de la Cruz Roja Costarricense, con apoyo de vecinos de la comunidad.
El incidente se reportó pasadas las 3:00 p. m., cuando se alertó que la víctima había quedado anegada al otro lado del margen del río Pejibaye, sin posibilidad de salir por sus propios medios.
Hombre rescatado de cauce en Pejibaye
Ante la emergencia, la Cruz Roja despachó dos unidades de primera intervención, así como recursos básicos, avanzados y de rescate.
Al llegar a la escena, los rescatistas coordinaron maniobras junto con lugareños para lograr la extracción segura del hombre hasta una zona estable.
Tras ser valorado por el personal de atención prehospitalaria, se determinó que se encontraba en condición estable, por lo que no fue necesario su traslado a un centro médico.
Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en ríos y zonas cercanas, debido al aumento del caudal provocado por las lluvias que afectan distintos puntos del país.
Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.