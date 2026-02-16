Hombre fue rescatado tras ser arrastrado por el río Pejibaye en Cartago

Un hombre fue rescatado la tarde de este domingo luego de ser arrastrado por la corriente del río Pejibibaye, en el sector de La Roca en Pejibaye de Cartago, gracias a una rápida intervención de la Cruz Roja Costarricense, con apoyo de vecinos de la comunidad.

El incidente se reportó pasadas las 3:00 p. m., cuando se alertó que la víctima había quedado anegada al otro lado del margen del río Pejibaye, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Hombre rescatado de cauce en Pejibaye

Ante la emergencia, la Cruz Roja despachó dos unidades de primera intervención, así como recursos básicos, avanzados y de rescate.

Al llegar a la escena, los rescatistas coordinaron maniobras junto con lugareños para lograr la extracción segura del hombre hasta una zona estable.

Tras ser valorado por el personal de atención prehospitalaria, se determinó que se encontraba en condición estable, por lo que no fue necesario su traslado a un centro médico.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en ríos y zonas cercanas, debido al aumento del caudal provocado por las lluvias que afectan distintos puntos del país.