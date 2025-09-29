Sucesos

Hombre fue asesinado de un disparo en la cara en Bahía Ballena

El ataque armado ocurrió pasadas las 11 p. m. del domingo

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
El doble homicidio ocurrió en un taller mecánico en Paquita de Quepos. Foto Esmar TV CR.
Un hombre fue asesinado de un disparo dentro de un búnker en Osa. Imagen con fines ilustrativos. (Facebook/El doble homicidio ocurrió en un taller mecánico en Paquita de Quepos. Foto Esmar TV CR.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioPenínsula de OsaBahía Ballena
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.