Hombre fue asesinado de un disparo en la cara en Bahía Ballena

Un hombre fue asesinado de un disparo dentro de un búnker en Osa. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre identificado como de apellido Berrocal, de 41 años, fue asesinado de un disparo en Bahía Ballena, en la península de Osa.

Los hechos ocurrieron a eso de las 11:19 p. m. del domingo, cuando la víctima se encontraba dentro de una estructura tipo búnker. Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos hombres armados ingresaron al sitio y le dispararon en la cara.

Cuando llegaron los socorristas, Berrocal ya había fallecido. La Policía Judicial inició las pesquisas para esclarecer las circunstancias del homicidio, así como la identidad de los sospechosos.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.