Hombre fue abatido a tiros frente a un bar en Batán

Un hombre de apellido Gutiérrez fue asesinado de varios disparos frente a un bar en Batán.

Un hombre de apellido Gutiérrez, de 35 años, fue asesinado de varios disparos la madrugada del viernes frente a un bar ubicado en el centro de Batán, en Matina, Limón.

Los hechos ocurrieron a eso de las 3 a. m., cuando el hombre fue interceptado por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta. De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), uno de los pasajeros habría accionado el arma sin mediar palabra.

La víctima falleció en el sitio, tras recibir impactos en la axila izquierda, espalda, rostro y cuello.

Agentes de la Policía Judicial iniciaron las pesquisas para establecer el móvil del crimen, así como la identidad de los perpetradores del ataque.