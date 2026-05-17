Sucesos

Hombre fallece tras sufrir descompensación dentro de fosa séptica en Alajuela

Cruz Roja confirmó que el trabajador entró en paro cardiorrespiratorio y murió tras ser trasladado a una zona segura.

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Por Libia Solano Meza
Un hombre falleció al caer en una fosa séptica
Un hombre falleció al caer en una fosa séptica (Cruz Roja/Cortesia)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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