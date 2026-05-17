Hombre fallece tras sufrir descompensación dentro de fosa séptica en Alajuela

Un hombre falleció al caer en una fosa séptica

Un hombre falleció este domingo dentro de una fosa séptica de aproximadamente cinco metros de profundidad en Alajuela.

El hecho se registró a las 7:42 a. m., en un condominio ubicado en Grecia, Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense acudió al lugar tras recibir el reporte de una persona inconsciente dentro de la estructura.

Según información preliminar, la víctima se encontraba trabajando en la fosa, que estaba vacía, cuando sufrió una descompensación.

Un hombre cayó en una fosa séptica en Grecia y falleció mientras trabajaba adentro

Al arribar, los cruzrojistas encontraron al hombre en paro cardiorrespiratorio. Luego de varias maniobras, lograron trasladarlo a una zona segura, donde se confirmó su fallecimiento.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del fallecido.