Hombre fallece por un disparo en el cuello durante ataque armado en Liberia

Un ataque armado la noche de este sábado en el barrio el Fósforo, en Liberia, Guanacaste, dejó a un hombre fallecido.
La Cruz Roja Costarricense confirmó que la víctima recibió un impacto de bala en el cuello y los socorristas corroboraron que la herida le provocó la muerte en el lugar.
Los hechos ocurrieron a las 7:20 p. m. y por el momento se desconoce la identidad del fallecido, así como el móvil del crimen. Agentes del Organismo de Investigación Judicial quedaron a cargo de la escena para poner en marcha las pesquisas del caso.