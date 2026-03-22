Hombre fallece por un disparo en el cuello durante ataque armado en Liberia

Un hombre fue asesinado en Liberia, la noche de este sábado, al recibir un disparo en el cuello. (Imagen con fines ilustrativos)

Un ataque armado la noche de este sábado en el barrio el Fósforo, en Liberia, Guanacaste, dejó a un hombre fallecido.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que la víctima recibió un impacto de bala en el cuello y los socorristas corroboraron que la herida le provocó la muerte en el lugar.

Los hechos ocurrieron a las 7:20 p. m. y por el momento se desconoce la identidad del fallecido, así como el móvil del crimen. Agentes del Organismo de Investigación Judicial quedaron a cargo de la escena para poner en marcha las pesquisas del caso.