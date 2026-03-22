Sucesos

Hombre fallece por un disparo en el cuello durante ataque armado en Liberia

El hecho ocurrió la noche de este sábado

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Por Natalia Vargas
San Carlos Cutris Alajuela
Un hombre fue asesinado en Liberia, la noche de este sábado, al recibir un disparo en el cuello. (Imagen con fines ilustrativos) (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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