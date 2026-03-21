Adulto mayor aparece muerto frente a su vivienda en Ciudad Colón, con herida en la cabeza

La víctima tenía una herida en la cabeza (imagen ilustrativa). Foto:

Agentes judiciales investigan la muerte de un hombre de 74 años, quien fue encontrado sin vida en las afueras de su vivienda en calle Bastos, en Ciudad Colón, Mora.

El caso fue atendido por funcionarios de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, quienes realizaron la revisión preliminar del cuerpo en el sitio.

De acuerdo con la información recabada, el fallecido —identificado con el apellido Guzmán— presentaba una herida contusa en la cabeza, motivo por el cual el hecho se maneja, de momento, como un aparente homicidio.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia para determinar con exactitud la causa de la muerte.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación con el fin de esclarecer cómo ocurrieron los hechos, establecer el móvil y dar con la persona o las personas sospechosas de este suceso.