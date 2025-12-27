Hombre fallece dentro de un cajero automático en Heredia

El hombre fue hallado sin vida dentro de un cajero.

Un hombre de entre 55 y 60 años falleció, la tarde de este sábado, dentro de un cajero automático en el centro de Heredia.

La Cruz Roja Costarricense confirmó a este medio que recibió la alerta a eso de la 1:30 p. m.

A la llegada de los socorristas el hombre ya estaba sin signos vitales. En apariencia, la muerte habría ocurrido por motivos médicos; sin embargo, los detalles sobre la causa se desconocen.

Autoridades policiales custodian la escena a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial y la atención de la emergencia continúa en desarrollo.