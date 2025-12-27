Hombre muere tras ataque a balazos frente a su vivienda en Guácimo de Limón

Un hombre de entre 32 y 35 años perdió la vida la tarde de este viernes, luego de ser atacado a balazos frente a su vivienda, en el centro de Guácimo, en la provincia de Limón.

Los hechos ocurrieron pasadas las 5:30 p. m., a unos 150 metros al sur de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados (AyA), según la información preliminar brindada por los testigos a la Fuerza Pública.

De acuerdo con la versión de testigos, la víctima se encontraba compartiendo con otras personas en la acera frente a la vivienda, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta roja, que ya había pasado por el sector en al menos tres ocasiones, regresaron al lugar y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el sitio.

El objetivo del ataque fue el hombre, quien recibió inicialmente disparos de un arma tipo pistola, según las autoridades, logró ponerse de pie y corrió hacia el interior de la vivienda.

La escena fue acordonada por la Policía a la espera del levantamiento del cuerpo. (Imagen con fines ilustrativos) (Reiner Montero, corresponsal GN)

No obstante, los atacantes regresaron en la motocicleta y le dispararon en múltiples ocasiones con lo que aparenta ser “un arma de ráfaga”, declararon testigos a la Policía.

Cuando los socorristas llegaron al lugar, confirmaron que la víctima, quien se encontraba en el corredor de la casa, ya no presentaba signos vitales.

En la noche, la escena permanecía custodiada por oficiales de la Fuerza Pública, a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, quienes se encargan del levantamiento del cuerpo y de continuar con la investigación del caso.