Hombre es asesinado a tiros dentro de vehículo cuando ingresaba a su casa

Un hombre falleció la tarde de este lunes tras ser atacado a balazos en San Martín de Siquirres, en la provincia de Limón.

De acuerdo con información preliminar, el hombre, cuya identidad no trascendió, se encontraba dentro de su vehículo, aparentemente cuando ingresaba a su vivienda, situada en una calle sin salida, cuando fue sorprendido y atacado.

Socorristas de la Cruz Roja de Siquirres se presentaron en el sitio y lo declararon fallecido. El hombre presentaba impactos de bala en la cabeza y el tórax.

Tras el ataque, oficiales de la Fuerza Pública cerraron la cuadra para resguardar la escena, mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron la inspección del lugar y el levantamiento del cuerpo.

Minutos después de la agresión, como parte de la pesquisa, agentes del OIJ y de la Fuerza Pública detuvieron a un hombre que viajaba en un automóvil. Las autoridades lo vinculan de manera preliminar como sospechoso del homicidio ocurrido en esa misma localidad.