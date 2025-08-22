Hombre de 45 años asesinado de dos disparos en Hatillo

Un hombre de 45 años, identificado como de apellido Gamboa, fue asesinado de dos disparos la madrugada de este viernes en la Ciudadela 25 de Julio, en Hatillo.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a la 1:45 a. m. En apariencia, el hombre se encontraba en vía pública cuando dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta lo abordaron.

Sin mediar palabra, los motorizados abrieron fuego contra él. Cuando la Cruz Roja Costarricense llegó al lugar, Gamboa presentaba dos heridas de bala en el tórax y ya no tenía signos de vida.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial y agentes de la Policía Judicial recolectaron indicios balísticos para iniciar las pesquisas que buscarán esclarecer el motivo del ataque y dar con sus responsables.