Hombre de 45 años asesinado de dos disparos en Hatillo

El homicidio se registró a la 1:45 a. m.

Por Natalia Vargas

Un hombre de 45 años, identificado como de apellido Gamboa, fue asesinado de dos disparos la madrugada de este viernes en la Ciudadela 25 de Julio, en Hatillo.








