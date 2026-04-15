Hombre de 29 años muere tras ataque a balazos en su vivienda en Pérez Zeledón

El ataque a balazos ocurrió en barrio Pavones, en San Isidro de El General. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellido Flores, de 29 años, falleció tras un ataque a balazos en su vivienda ubicada en el barrio Pavones, en San Isidro de El General, Pérez Zeledón.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente ocurrió alrededor de las 6:00 p. m. de este martes 14 de abril, cuando la víctima se encontraba en su vivienda.

En apariencia, hasta el lugar llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones contra Flores. El hombre falleció en el sitio producto de las heridas.

Los agentes judiciales se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los sospechosos.