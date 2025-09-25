Sucesos

Hombre de 29 años fallece luego de ser atacado a balazos en Purral

Víctima fue llevada de emergencia al Calderón Guardia la noche de este miércoles luego de ataque armado

Por Juan Fernando Lara Salas
Oficinas centrales de la CCSS
El hombre baleado en Purral fue traslado al Hospital Calderón Guardia, donde falleció horas después durante la noche de este miércoles.







