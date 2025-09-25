Hombre de 29 años fallece luego de ser atacado a balazos en Purral

El hombre baleado en Purral fue traslado al Hospital Calderón Guardia, donde falleció horas después durante la noche de este miércoles. Foto Alonso Tenorio

Un hombre identificado preliminarmente con el apellido Jiménez, de 29 años, falleció la noche de este miércoles en el Hospital Calderón Guardia, luego de resultar herido de bala horas antes en Purral (Goicoechea, San José).

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jiménez fue atacado durante la tarde del miércoles, en un sector aún no precisado de Purral, donde recibió al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego.

Tras la agresión, fue trasladado de emergencia al Calderón Guardia, donde permaneció internado hasta que, cerca de las 8 p. m., se confirmó su muerte.

Los agentes judiciales se presentaron en el hospital para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Medicatura Forense para la autopsia correspondiente.

El caso se mantiene en investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

